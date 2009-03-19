Беларусь опережает Россию и Казахстан по уровню роста доходов населения

Хотя эти две страны на пространстве СНГ относятся числу наиболее развитых экономически, разница между богатыми и бедными в них сейчас отмечена наибольшей поляризацией.

В России десять процентов богатых живут лучше десятой части беднейших слоев населения почти в 17 раз. Между тем, мировой опыт свидетельствует: уже более, чем десятикратное превышение – прямой путь к социальным волнениям. Эффективность белорусской социально-экономической политики - в репортаже наших корреспондентов.

Данные Нацкомстата: реальные доходы населения в прошлом году увечились почти на 13 процентов. Белорусы больше потратили на образование, лучше смогли позаботиться о своем здоровье и комфорте жизни. То есть, охотнее пользовались услугами санаториев и курортов. Чаще, чем в 2007 году, обновляли личный автопарк, и оснащали домашнее хозяйство новой бытовой техникой и компьютерами.

В Беларуси нет резкого расслоения общества. Самые состоятельные по своим доходам опережают малообеспеченных всего лишь в 5,9 раза. Причем, этот разрыв уровней благосостояния в течение нескольких последних лет сохраняет «статус-кво». Белорусская экономическая модель доказывает: в определенных вопросах прочное удерживание административного руля, - дает ощутимые преимущества. Особенно, в условиях мирового кризиса.

Процессы в мировой экономике, естественно, не могли не затронуть эспортоориентированную Беларусь. О том, что делает и будет делать государство для социальной стабильности и сохранения достойного уровня жизни граждан, - говорили сегодня на каждом предприятии страны. В республике единый день информирования. Главный акцент на то, что все социальные программы будут выполняться. Возможно, кто-то и почувствует снижение зарплаты, но рабочие места сохранят.

Несколько перефразировав известное изречение: «Осведомлен - значит вооружен» на «знаешь – значит спокоен» легко понять суть сегодняшнего дня информирования.

Спады и подъемы, в конце-концов, классическая схема, давно изложенная в каждом учебнике по экономике. Белорусы от кризиса не прячутся. И не дают «кризисному пессимизму» завладеть своим настроением.

