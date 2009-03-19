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Беларусь опережает Россию и Казахстан по уровню роста доходов населения

19 марта 2009 18:28
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Хотя эти две страны на пространстве СНГ относятся числу наиболее развитых экономически, разница между богатыми и бедными в них сейчас отмечена наибольшей поляризацией.

В России десять  процентов   богатых живут лучше десятой части беднейших слоев населения почти в 17 раз.  Между тем, мировой  опыт  свидетельствует:  уже  более, чем десятикратное превышение – прямой путь к социальным волнениям. Эффективность белорусской социально-экономической  политики -  в репортаже  наших  корреспондентов.   

Данные Нацкомстата: реальные доходы  населения в прошлом году   увечились  почти  на  13 процентов.  Белорусы  больше потратили на образование, лучше смогли позаботиться о  своем  здоровье и комфорте жизни. То есть,  охотнее  пользовались услугами  санаториев и курортов.  Чаще, чем  в   2007 году,  обновляли  личный  автопарк, и оснащали домашнее хозяйство новой бытовой техникой и  компьютерами.  

В  Беларуси нет резкого  расслоения  общества.   Самые  состоятельные  по  своим  доходам опережают  малообеспеченных  всего лишь  в  5,9  раза.  Причем,  этот  разрыв    уровней  благосостояния в течение  нескольких  последних лет сохраняет «статус-кво». Белорусская  экономическая  модель доказывает: в определенных   вопросах  прочное  удерживание административного руля, -  дает ощутимые  преимущества.  Особенно,  в условиях  мирового кризиса.  

Процессы в  мировой  экономике,  естественно, не  могли  не  затронуть    эспортоориентированную Беларусь. О том,  что  делает  и  будет  делать государство для  социальной стабильности и сохранения   достойного уровня жизни граждан, - говорили сегодня на  каждом  предприятии страны. В  республике  единый  день  информирования. Главный  акцент на то, что все  социальные  программы  будут  выполняться. Возможно,  кто-то   и почувствует снижение  зарплаты, но рабочие  места сохранят.

Несколько  перефразировав известное изречение: «Осведомлен - значит  вооружен» на «знаешь – значит спокоен» легко понять суть сегодняшнего дня  информирования.

Спады и подъемы, в конце-концов,  классическая  схема,  давно изложенная в каждом  учебнике по  экономике. Белорусы  от  кризиса  не  прячутся. И не дают «кризисному пессимизму» завладеть своим  настроением.    

# общество

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