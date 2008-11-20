Беларусь окажет гуманитарную помощь Кубе в связи со стихийным бедствием, которое постигло эту страну

На эти цели постановлением Совмина Министерству финансов предписано выделить в нынешнем году из республиканского бюджета 30 тысяч евро. Напомним, около 80 тысяч граждан Кубы были вынуждены покинуть свои дома в результате наводнения. Из-за сильных тропических ливней из берегов вышли несколько крупных рек. На восточном побережье острова размыты все важные трассы, разрушены мосты, затоплены сельскохозяйственные плантации.