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Беларусь – одно из самых активных государств-участников в деятельности Европейской экономической комиссии ООН

22 мая 2008 17:32
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Сегодня об этом заявил исполнительный секретарь этой международной организации Марек Белька.

В эти дни он находится в Минске и планирует завтра принять участие в заседании Совета глав правительств СНГ. А сегодня Марек Белька встретился с главой внешнеполитического ведомства Беларуси Сергеем Мартыновым. Стороны детально обсудили перспективы взаимодействия и реализации совместных проектов в сфере энергетики, транспорта и экологии. Стоит отметить, что деятельность ЕЭК направлена главным образом на развитие  и укрепление экономических связей внутри европейского региона.

"Беларусь - одно из наиболее заинтересованных и активных государств, принимающих участие в нашей деятельности, - отметил Марек Белька. - Для меня поездка в Минск - реальная возможность обсудить конкретные проекты, которые мы  УЖЕ реализуем, а также те, которыми мы можем заняться в перспективе. Могу отметить, что ваша страна переходит в категорию государств-доноров. А это реальный показатель экономического успеха."

# общество

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