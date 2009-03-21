Прямой эфир

Беларусь – одна из самых густозаселенных лесами стран в Европе

21 марта 2009 17:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Половина белорусских лесов уже получила международный сертификат FSC. Сегодня во всем мире отмечается Международный день леса. Он был основан по инициативе ООН в 1971 году. Его задача – повысить осведомленность жителей планеты о значимости лесных экосистем, их защиты, воспроизводства и восстановления. Сокращение площади лесов и их деградация – международная проблема, требующая совместного решения всеми странами мира. Для Беларуси лес – это самый ценный природный ресурс. В результате целенаправленной политики лесовосстановления и лесоразведения, площадь лесных угодий в нашей стране постепенно увеличивается.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
21 марта 2009 17:31

Каждую пятую банку белорусского березового сока отправят на экспорт

21 марта 2009 14:45

Митрополиту Минскому и Слуцкому Филарету – 74

20 марта 2009 18:31

Волна принудительных увольнений и сокращений до Беларуси не докатится