Беларусь – одна из самых густозаселенных лесами стран в Европе

Половина белорусских лесов уже получила международный сертификат FSC. Сегодня во всем мире отмечается Международный день леса. Он был основан по инициативе ООН в 1971 году. Его задача – повысить осведомленность жителей планеты о значимости лесных экосистем, их защиты, воспроизводства и восстановления. Сокращение площади лесов и их деградация – международная проблема, требующая совместного решения всеми странами мира. Для Беларуси лес – это самый ценный природный ресурс. В результате целенаправленной политики лесовосстановления и лесоразведения, площадь лесных угодий в нашей стране постепенно увеличивается.