Беларусь обеспокоена строительством Польшей забора на территории Беловежской пущи. Макей направил обращение

Новости Беларуси. Министр иностранных дел Беларуси направил обращение главам национальных комиссий по делам ЮНЕСКО зарубежных стран в связи со строительством Польшей пограничной стены на территории Беловежской пущи. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей выразил крайнюю обеспокоенность происходящим, указав на неизбежность серьезных последствий. На границе, где польская сторона возводит забор, уже зафиксированы многочисленные факты гибели животных. Очевидно, что в будущем их количество возрастет. Беларусь призывает Польшу остановить строительство стены на территории объекта Всемирного наследия и обращается к международному сообществу с просьбой поддержать позицию официального Минска в этом вопросе.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Польская сторона, несмотря на наши неоднократные запросы, до настоящего времени не предоставила информацию о деталях строительства стены и оценку его воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта. Я хотел бы привлечь ваше внимание к беспрецедентному нарушению Польшей положений Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия, согласно которой государству-участнику следует принимать все необходимые меры для обеспечения охраны и сохранения культурного и природного наследия, расположенного на его территории.