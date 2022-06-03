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Беларусь обеспокоена строительством Польшей забора на территории Беловежской пущи. Макей направил обращение

03 июня 2022 09:45
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Новости Беларуси. Министр иностранных дел Беларуси направил обращение главам национальных комиссий по делам ЮНЕСКО зарубежных стран в связи со строительством Польшей пограничной стены на территории Беловежской пущи. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь обеспокоена строительством Польшей забора на территории Беловежской пущи. Макей направил обращение-1

Владимир Макей выразил крайнюю обеспокоенность происходящим, указав на неизбежность серьезных последствий. На границе, где польская сторона возводит забор, уже зафиксированы многочисленные факты гибели животных. Очевидно, что в будущем их количество возрастет. Беларусь призывает Польшу остановить строительство стены на территории объекта Всемирного наследия и обращается к международному сообществу с просьбой поддержать позицию официального Минска в этом вопросе.

Беларусь обеспокоена строительством Польшей забора на территории Беловежской пущи. Макей направил обращение-4

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Польская сторона, несмотря на наши неоднократные запросы, до настоящего времени не предоставила информацию о деталях строительства стены и оценку его воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта. Я хотел бы привлечь ваше внимание к беспрецедентному нарушению Польшей положений Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия, согласно которой государству-участнику следует принимать все необходимые меры для обеспечения охраны и сохранения культурного и природного наследия, расположенного на его территории.

Беларусь обеспокоена строительством Польшей забора на территории Беловежской пущи. Макей направил обращение-7

Комментируя сложившуюся ситуацию, пресс-секретарь МИД отметил, что Беларусь в очередной раз подтверждает готовность сотрудничать с Польшей и профильными международными структурами по вопросу сохранения Беловежской пущи, включая приглашение мониторинговых миссий для оценки ущерба, который несет строительство забора.

# Международная политика # общество # Владимир Макей # Фотофакт

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