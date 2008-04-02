Беларусь - неоспоримый лидер в мире по противодействию торговле людьми

Такое заявление прозвучало во время открытия в Могилеве семинара по сотрудничеству в области противодействия и предупреждения торговли людьми. В нашей стране с 2002 года успешно реализуется соответствующая программа Международной организации по миграции. С нынешнего года действует уже вторая программа, основной упор которой сделается на противодействие и предупреждение трудовой эксплуатации. И главная ее задача - проинформировать и уберечь людей от опрометчивых поступков, помочь им сделать правильный и осознанный выбор.