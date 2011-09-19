Беларусь не будет переходить на зимнее время

Традиция переводить стрелки часов на зимнее и летнее время зародилась ещё в Советском Союзе.

Уже тогда специалисты высказывали разные мнения о плюсах и минусах этого решения. Одни твердили об экономической выгоде, другие — о сложностях в адаптации человека к иному времени.

Надежда Маршина перевод часов всегда ожидала с тревогой. В поликлинике она и так частый гость, при малейших колебаниях погоды сердце даёт о себе знать. А к смене времени, говорит пенсионерка, до сих пор не привыкла.

Надежда Маршина:

Сбивается полностью, выбивается как-то человек. И сердечные какие-то такие боли и перебои.

Елена Замилацкая, заведующая поликлиническим отделением Гродненского областного кардиологического диспансера:

В периоды такого перевода времени — на зимнее и на летнее — повышается обращаемость пациентов страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. В частности, увеличивается колебания артериального давления. Пока организм адаптируется.

От экспериментов над временем страдают и животные, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В СПК аграрии даже меняют расписание кормления и дойки бурёнок. Для животных это большой стресс — снижаются привесы и надои.

Олег Кривицкий, заместитель управляющего молочнотоварным комплексом СПК «Прогресс-Вертелишки»:

Показатели молока в течение недели не были стабильными. Это и жирность молока, и соматические клетки. То есть, животные находились в состоянии стресса.

Высказывание «время — деньги» для белорусского бизнеса — не пустые слова. Отмена перехода на зимнее время приведет к увеличению светового дня. Предприятия республики смогут рационально использовать это в своей деятельности. Коснётся это и тех, у кого основные партнёры в России. Возможная разница в два часа, говорят специалисты, негативно сказалась бы на деловых переговорах. Теперь же подстраиваться под рабочий график друг друга не придётся. Годами отработанные контакты приносят стабильную прибыль.

Владимир Гуща, директор частного предприятия:

Не нужно подстраиваться, когда у партнёров обед или конец рабочего дня. Они к нам приезжают, договариваемся на определённое время — нет путаницы

Гораздо меньше путаницы будет на привокзальных площадях и перронах. Теперь не придётся так часто менять расписание, а значит опозданий и жалоб пассажиров будет гораздо меньше. Ведь всегда находится хоть один человек, которому не хватает заветных 5 минут, чтобы успеть на поезд.