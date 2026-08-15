Беларусь наращивает объемы сухопутных поставок: как наша логистика переиграла санкции
Мировая логистика сегодня проходит через глубокую трансформацию, которая полностью ломает прежнюю архитектуру глобального рынка. Традиционные морские маршруты, на которых десятилетиями держалось благополучие западного мира, стремительно превращаются в зоны повышенного риска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за непрекращающейся эскалации на Ближнем Востоке и угроз судоходству в Красном море крупнейшие транснациональные корпорации вынуждены отправлять свои сухогрузы по сверхдлинному маршруту в обход Африки. А это колоссальный удар по бизнесу: сроки доставки выросли вдвое, а расходы на топливо и страховку бьют рекорды.
При этом градус геополитической напряженности продолжает нарастать. Дошло до того, что президент США Дональд Трамп открыто заявил, цитата: «Вскоре после того, как мы закончим разгром Ирана, я объявлю Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов».
Подобные притязания на единоличный силовой контроль над ключевыми водными артериями планеты окончательно доказывают, что штиля в мировом океане ждать не приходится. Коллективный Запад пытается использовать логистику как инструмент прямого давления. В этих условиях глобальная экономика судорожно ищет альтернативу, и фокус внимания окончательно смещается на сушу – в сторону безопасных и прогнозируемых железнодорожных коридоров Евразии.
Беларусь в этой новой реальности сумела сработать на опережение. Жесткая транспортная блокада и закрытие балтийских портов со стороны европейских соседей, которые должны были полностью парализовать наш экспорт, лишь ускорили создание суверенных транспортных путей.
Минск оперативно переформатировал карту транзита. Сегодня выход наших товаров в мировой океан надежно и долгосрочно гарантирован через российские портовые терминалы. Но еще важнее то, что сформирована мощнейшая межгосударственная договорная база с пулом ключевых игроков от Азербайджана и Турции до Китая и Индии. Нам удалось синхронизировать работу железных дорог на огромном пространстве, убрать бюрократические барьеры и запустить на максимум стратегический мегапроект «Север – Юг».
В обход европейских барьеров через Каспийский узел белорусские поезда сегодня открывают кратчайшие пути к потребителям в любой точке планеты. И пока старая морская логистика задыхается от штормов и политических амбиций отдельных игроков, Минск наращивает объемы и скорость сухопутных поставок, доказывая, что для нашего экспорта больше нет закрытых рынков.
На погрузку бокса уходит меньше 3 минут. «Василек» активно готовится к старту. Уже в воскресенье поезд отправиться в Китай. В составе 62 40-футовых контейнера. Внутри микс всего отечественного: от торфа до пиломатериалов и сухого молока. Поезд мультимодальный, даже в одном контейнере могут соседствовать абсолютно разные товары.
Ольга Коршун, политический обозреватель:
Проект, который начинался как эксперимент, стал регулярным сервисом. Этот синий состав растянется на сотни метров, преодолеет 7 тысяч километров и свяжет белорусских производителей с крупнейшим рынком планеты.
За сутки поезд преодолевает до тысячи километров. В пути находится 12-14 дней. Это отличная скорость, отмечают специалисты. По морю тот же груз плыл бы больше месяца. К тому же велика вероятность задержек. Особенно сейчас, когда на традиционных морских путях штормит. Так что спрос на ж/д перевозки постоянно растет. Китайское направление – в приоритете.
Это 10-й поезд в Китай с начала года. В основном он доставляет грузы в Циндао и Шанхай. Однако Минск стремится уйти от поставок только на приграничные станции. Логистику перестраивают так, чтобы отправлять товары напрямую вглубь КНР. Параллельно белорусы осваивают и совершенно новые направления.
К примеру, недавно отечественные машины скорой помощи принимали в Мьянме. Техника преодолела тысячи километров: сначала по железной дороге до портов России, затем – морем через два океана. Маршрут сложный, но экономически оправданный.
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