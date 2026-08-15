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Беларусь наращивает объемы сухопутных поставок: как наша логистика переиграла санкции

15 августа 2026 18:16
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Мировая логистика сегодня проходит через глубокую трансформацию, которая полностью ломает прежнюю архитектуру глобального рынка. Традиционные морские маршруты, на которых десятилетиями держалось благополучие западного мира, стремительно превращаются в зоны повышенного риска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за непрекращающейся эскалации на Ближнем Востоке и угроз судоходству в Красном море крупнейшие транснациональные корпорации вынуждены отправлять свои сухогрузы по сверхдлинному маршруту в обход Африки. А это колоссальный удар по бизнесу: сроки доставки выросли вдвое, а расходы на топливо и страховку бьют рекорды. 

При этом градус геополитической напряженности продолжает нарастать. Дошло до того, что президент США Дональд Трамп открыто заявил, цитата: «Вскоре после того, как мы закончим разгром Ирана, я объявлю Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов». 

Подобные притязания на единоличный силовой контроль над ключевыми водными артериями планеты окончательно доказывают, что штиля в мировом океане ждать не приходится. Коллективный Запад пытается использовать логистику как инструмент прямого давления. В этих условиях глобальная экономика судорожно ищет альтернативу, и фокус внимания окончательно смещается на сушу – в сторону безопасных и прогнозируемых железнодорожных коридоров Евразии.

Беларусь наращивает объемы сухопутных поставок: как наша логистика переиграла санкции-2

Беларусь в этой новой реальности сумела сработать на опережение. Жесткая транспортная блокада и закрытие балтийских портов со стороны европейских соседей, которые должны были полностью парализовать наш экспорт, лишь ускорили создание суверенных транспортных путей. 

Минск оперативно переформатировал карту транзита. Сегодня выход наших товаров в мировой океан надежно и долгосрочно гарантирован через российские портовые терминалы. Но еще важнее то, что сформирована мощнейшая межгосударственная договорная база с пулом ключевых игроков от Азербайджана и Турции до Китая и Индии. Нам удалось синхронизировать работу железных дорог на огромном пространстве, убрать бюрократические барьеры и запустить на максимум стратегический мегапроект «Север – Юг».

В обход европейских барьеров через Каспийский узел белорусские поезда сегодня открывают кратчайшие пути к потребителям в любой точке планеты. И пока старая морская логистика задыхается от штормов и политических амбиций отдельных игроков, Минск наращивает объемы и скорость сухопутных поставок, доказывая, что для нашего экспорта больше нет закрытых рынков.

Беларусь наращивает объемы сухопутных поставок: как наша логистика переиграла санкции-4

На погрузку бокса уходит меньше 3 минут. «Василек» активно готовится к старту. Уже в воскресенье поезд отправиться в Китай. В составе 62 40-футовых контейнера. Внутри микс всего отечественного: от торфа до пиломатериалов и сухого молока. Поезд мультимодальный, даже в одном контейнере могут соседствовать абсолютно разные товары.

Беларусь наращивает объемы сухопутных поставок: как наша логистика переиграла санкции-6

Ольга Коршун, политический обозреватель:
Проект, который начинался как эксперимент, стал регулярным сервисом. Этот синий состав растянется на сотни метров, преодолеет 7 тысяч километров и свяжет белорусских производителей с крупнейшим рынком планеты. 

Беларусь наращивает объемы сухопутных поставок: как наша логистика переиграла санкции-8

За сутки поезд преодолевает до тысячи километров. В пути находится 12-14 дней. Это отличная скорость, отмечают специалисты. По морю тот же груз плыл бы больше месяца. К тому же велика вероятность задержек. Особенно сейчас, когда на традиционных морских путях штормит. Так что спрос на ж/д перевозки постоянно растет. Китайское направление – в приоритете. 

Это 10-й поезд в Китай с начала года. В основном он доставляет грузы в Циндао и Шанхай. Однако Минск стремится уйти от поставок только на приграничные станции. Логистику перестраивают так, чтобы отправлять товары напрямую вглубь КНР. Параллельно белорусы осваивают и совершенно новые направления.

Беларусь наращивает объемы сухопутных поставок: как наша логистика переиграла санкции-10

К примеру, недавно отечественные машины скорой помощи принимали в Мьянме. Техника преодолела тысячи километров: сначала по железной дороге до портов России, затем – морем через два океана. Маршрут сложный, но экономически оправданный.

Подробнее в видео.

# Государственная политика в сфере внешней торговли # Государственная политика

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