Беларусь направила гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел нашей страны.

Осенью на востоке Турции произошли сразу два землетрясения. Погибли более 600 человек, ранения получили тысячи. Около трех тысяч зданий было разрушено. Оставшиеся без крова люди вынуждены жить в палаточном городке.

Из Минска в турецкий аэропорт Эрзрум накануне был доставлен гуманитарный груз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Савиных, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Это утепленные палатки для проживания в зимних условиях для пострадавших от крупного землетрясения в турецкой провинции Ван.

Представители МЧС Беларуси и посольства Беларуси в Турции передали этот гуманитарный груз турецкой стороне. Сегодня груз будет доставлен в район ликвидации последствий землетрясения.