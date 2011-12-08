Беларусь направила гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции

Осенью на востоке Турции произошли сразу два землетрясения. Погибли более 600 человек, ранения получили тысячи. Около трех тысяч зданий было разрушено. Оставшиеся без крова люди вынуждены жить в палаточном городке.
Из Минска в турецкий аэропорт Эрзрум накануне был доставлен гуманитарный груз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Савиных, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:
Это утепленные палатки для проживания в зимних условиях для пострадавших от крупного землетрясения в турецкой провинции Ван.
Представители МЧС Беларуси и посольства Беларуси в Турции передали этот гуманитарный груз турецкой стороне. Сегодня груз будет доставлен в район ликвидации последствий землетрясения.