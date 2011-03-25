Беларусь намерена отказаться от колючей проволоки на границе

Об этом в Брестской области заявил председатель Государственного пограничного комитета. Игорь Рачковский подчеркнул, что наша республика может позволить себе открыть границу настолько, чтобы и безопасность страны была сохранена, и партнерские отношения с соседями развивались.

Первый этап по упрощению пограничного режима мы уже прошли, отменив пропуска на право нахождения в пограничной зоне. И ситуация на границе от этого не ухудшилась.

Пружаны – обычный приграничный город в Брестской области. Живет там чуть больше 25 тысяч населения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Однако то, что райцентр и близлежащие деревни попали в 50-километровую зону – для их жителей очень важно. Тема малого приграничного движения здесь обсуждают уже давно.

Игорь Рачковский, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Сейчас идут межмидовские консультации. Главное – этот вопрос не политизировать. Не надо вопросы политики накладывать на вопросы, которые не имеют отношения к перемещению простых граждан.

С МВД мы провели заседание по вопросам малого приграничного движения. С той стороны отдельные политики уже выступают, что Беларусь будет затягивать. Нам это выгодно, чтобы сюда приехали граждане Польши. Мы в этом заинтересованы. Изначально мы были инициатором малого приграничного движения в рамках сельсоветов. В шенгенском кодексе есть правило от 30 до 50 км.

На сегодняшний день мы готовы к выделению ресурсов, чтобы это организовать. Сейчас в Правительстве рассматривают вопрос строительства международного туристического пункта пропуска «Переров-Беловеж».

Для Николая Николаевича, жителя приграничной деревни, эти новости только в радость. В нескольких километрах по ту сторону границы у него живут родственники и друзья. Если раньше дорога в гости была долгой и выливалась в копеечку, то сейчас все станет намного проще. Хочешь – иди пешком, хочешь – на велосипеде.

Николай Николаевич Науменко, житель деревни Белый Лесок:

Нам, жителям глубинки, это очень выгодно. Можно съездить в Польшу к родственникам.

В этом году белорусские пограничники начнут демонтировать барьер из колючей проволоки между двумя странами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Наследие советского прошлого должно в ближайшем будущем уступить место современным высокотехнологичным системам наблюдения. Действовать будут постепенно, без ущерба для безопасности Беларуси.

Игорь Рачковский, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Чтобы на границе мы не тотально всех смотрели. На выезд – спокойно, в упрощенном порядке перемещение, а на въезд – более жесткий контроль, более технический. Будут расширяться технические компоненты, видеонаблюдение. Но от режима колючей проволоки мы будем уходить.

Сегодня и задачи пограничной службы выходят на новый уровень. Если раньше граница была непроходимой стеной, то сегодня основная ее функция – это еще и помощь людям.

Игорь Рачковский, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

У нас идет процедура перехода от воинской к правоохранительной функции. Наша задача – помочь людям. На застве будет фельдшер.

По принципу взаимодействия пограничные заставы и близлежащие населенные пункты работают уже давно. Местные жители информируют пограничников о подозрительных личностях, а люди в погонах, в свою очередь, помогают сельчанам в быту.

Артур Гришкевич, житель деревни Белый Лесок:

В лесу, когда заготавливали дрова, зажало пилу. С заставы приехали, оказали помощь.

По данным международных организаций, на 21 одного жителя Беларуси приходиться одна шенгенская виза. По этому показателю мы занимаем одно из лидирующих мест среди всех стран СНГ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А это говорит о том, что Беларусь готова открывать свои границы для равноправного сотрудничества.