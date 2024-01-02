Беларусь накрыли снегопады. Гродненскую область уже замело

План «Погода» введен в Гродненской области. Регион оказался во власти стихии: города и села заметает снегом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
План «Погода» введен в Гродненской области. Регион оказался во власти стихии: города и села заметает снегом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обильные осадки уже стали причиной аварий. Для оказания помощи водителям, оказавшимся в трудной ситуации, а также оперативного оформления ДТП и сопровождения дорожной спецтехники на дежурство выведены дополнительные наряды сотрудников ГАИ. Инспекторы настоятельно призывают водителей соблюдать предельную осторожность в условиях плохой видимости.
В стране сегодня, 2 января, объявлен оранжевый уровень опасности из-за снегопадов. Они пройдут преимущественно по югу Беларуси. Обильные осадки ожидаются и завтра. Местами синоптики прогнозируют даже слабую метель. Кроме того, заметно похолодает, по северо-востоку столбики термометров опустятся до 22 градусов ниже нуля.