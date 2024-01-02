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Беларусь накрыли снегопады. Гродненскую область уже замело

02 января 2024 13:50
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План «Погода» введен в Гродненской области. Регион оказался во власти стихии: города и села заметает снегом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь накрыли снегопады. Гродненскую область уже замело-1

Обильные осадки уже стали причиной аварий. Для оказания помощи водителям, оказавшимся в трудной ситуации, а также оперативного оформления ДТП и сопровождения дорожной спецтехники на дежурство выведены дополнительные наряды сотрудников ГАИ. Инспекторы настоятельно призывают водителей соблюдать предельную осторожность в условиях плохой видимости.

Беларусь накрыли снегопады. Гродненскую область уже замело-4

В стране сегодня, 2 января, объявлен оранжевый уровень опасности из-за снегопадов. Они пройдут преимущественно по югу Беларуси. Обильные осадки ожидаются и завтра. Местами синоптики прогнозируют даже слабую метель. Кроме того, заметно похолодает, по северо-востоку столбики термометров опустятся до 22 градусов ниже нуля.

# Погода в Беларуси # общество

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