Беларусь на выставка «АгроБалт-2010» в Вильнюсе

300 предприятий из 14 стран мира демонстрируют свою продукцию.

Сегодня «АгроБалт-2010» посетил белорусский премьер-министр.

Из-за экономического кризиса выставка «АгроБалт» в 2009 была довольно скромной. Ее проводили даже не в столице, а в провинции. Заметно, что в этом году литовцы решили наверстать упущенное. Восемнадцатый по счету сельскохозяйственный форум получился масштабным как по количеству участников, так и по количеству VIP-гостей.

Хозяйка выставки — Президент Литвы Даля Грибаускайте, которая славится своей любовью к национальным костюмам, — в этот раз была в строгом костюме. Хотя само мероприятие наполнено сельским шармом.

На входе в экспоцентр высоких гостей встречали квасом и литовским лакомством шакотисом. Белорусскому премьер-министру подарили шерстяные варежки — наверное, как символ теплого отношения к соседям.

Даля Грибаускайте, Президент Литовской Республики:

Между соседями налажена хорошая торговля, а также экономическое сотрудничество.

Триста предприятий из четырнадцати стран мира привезли в Вильнюс свои самые вкусные товары. Здесь же представлена и вся гамма техники, которая используется в сельском хозяйстве. Шесть государств открыли национальные стенды.

Белорусская сельхозтехника заняла почетное место на агрофоруме. Литовская компания — дилер МТЗ — смогла завоевать больше половины местного рынка тракторов. Эти машины полностью соответствуют европейским стандартам. Фермерам выгодно их покупать, потому что 40% стоимости каждого трактора им субсидирует ЕС.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Все лучшие белорусские технологии мы готовы представить нашим литовским друзьям, нашим соседям. Именно поэтому я присутствую здесь, чтобы представить лучшие образцы белорусской техники, которые готовы поставляться и работать на полях Литвы.

Товарооборот между Беларусью и Литвой в прошлом году превысил полмиллиарда долларов — и это с учетом кризисного падения активности. При этом, что для нас важно, сальдо — положительное.

Андрюс Кубилюс, премьер-министр Литвы:

Есть очень хорошие возможности кооперации в транзите. Мы рады, что белорусская промышленность использует Клайпедский порт. Мы оцениваем возможность долговременных стратегических планов с Беларусью.

Сегодня литовский премьер-министр отметил, что нефть из Венесуэлы могла бы поступать в Беларусь через порт в Клайпеде. Литовская сторона даже готова снизить железнодорожные тарифы, если проект получится взаимовыгодным. Завтра в Вильнюсе пройдут переговоры на эту тему.

Алексей Адашкин, Алексей Юнаш, телекомпания СТВ, Литва.