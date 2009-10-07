Беларусь на 68 месте в списке «Лучшая страна в мире для проживания»

Лучшей в мире страной для проживания является Норвегия, утверждается в ежегодном отчете ООН об уровне жизни.

Второе место у Австралии, а третье – у Исландии. За ними следуют Канада, Ирландия и Нидерланды. Япония заняла 10 место, США оказались на 13 месте, замыкает 20-ку Новая Зеландия. Беларусь заняла в списке 68 место, Россия – 71 место, а Украина – 85, сообщает kp.by со ссылкой на «Интерфакс-Запад».

Представители ООН провели исследование на основе так называемого индекса развития человеческого потенциала. При выборе страны учитывалось: грамотность взрослого населения, средняя продолжительность жизни, а также средний уровень доходов.