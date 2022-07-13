Беларусь может упростить процедуру получения белорусского гражданства литовцам, латвийцам и полякам

Данную инициативу рассмотрят уже на осенней сессии парламента. В ходе подготовки законопроекта Беларусь будет использовать международный опыт, чтобы это не было утомительной процедурой. Немаловажно в законе прописать вопросы безопасности: новшествами законодательства не должны воспользоваться неблагонадежные иностранцы. Представители ЛДПБ считают, что новый закон должен способствовать отношениям между народами, прежде всего простыми людьми.

Олег Гайдукевич, председатель либерально-демократической партии Беларуси:

Мы хотим четко разделить правительство этих стран, которые проводят антибелорусскую политику и антиевропейскую политику против своих же граждан, и людей, которые искренне хорошо относятся к Беларуси, хотят с нами торговать, общаться, жить. А после того, как там сейчас начались гонения, после того, как там умирают остатки свободы, многие из них, приезжая в Беларусь, видя, что за страна – кстати, способствовал этому безвизовый режим, который мы ввели – многие приехали в Беларусь впервые, особенно с Польши, с Прибалтики, они впервые приехали и удивились тому, что такое Беларусь. Многие приняли решение сюда переехать и жить здесь. Они говорят: «Это островок свободы».

Отметим, Президент нашей страны никогда не был против оказания помощи людям, из какой бы страны они ни были родом, если те хотят видеть Беларусь своим домом, готовы здесь жить и работать. И особенно если оказались в трудной ситуации, как жители Украины 8 лет назад и сейчас, когда ищут мира и безопасности. На фестивале в Александрии, который призван объединять Александр Лукашенко снова повторил этот важный тезис.