Беларусь может стать экспортером услуг по подготовке управленческой элиты

Отечественный опыт в этой образовательной сфере в Минске изучали иностранные гости.

В эти дни в столице впервые проходит встреча ректоров национальных академий и институтов госуправления стран ЕврАзЭС. Участники форума ищут ответ на вопрос: как подготовить грамотных и компетентных руководителей.

Арын Орсариев, ректор Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан:

Я вижу, что Беларусь выходит на такой международный уровень, очень солидный, очень развитый, и думаю, что хорошие у вас перспективы.

Николай Ижа, директор Одесского регионального института государственного управления:

Когда я вижу из окна гостиницы, как строители работают в три смены, это говорит о том, что все нормально: есть работа, зарплата, налоги. Мы очень рады, что у наших друзей, у наших братьев-белорусов есть хорошие большие достижения.