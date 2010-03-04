Беларусь может первой из стран Восточной Европы повернуть вспять эпидемию ВИЧ

Об этом заявил региональный директор Объединенной Программы ООН по ВИЧ/СПИДу для стран Европы и Центральной Азии Дэнис Брун. Уже в ближайшие 5 лет Беларусь перейдет на собственное финансирование программы.

Они называют себя – живущие под грифом «стигма», что в переводе означает с клеймом бесчестия и позора. Они – ВИЧ-инфицированные. Лишь единицы могут говорить о своем положительном статусе открыто, без страха. Анна Назарова узнала о своей болезни 15 лет назад.

Анна Назарова, член белорусского общества живущих с ВИЧ:

– Тогда было на самом деле страшно, потому что некуда было идти, было осознание обреченности, говорили, что у меня 2-5 лет жизни.

Помогая другим, она поддерживает себя в тонусе. Анна – координатор программ по улучшению качества жизни людей живущих с ВИЧ через моральную и юридическую поддержку.

Анна Назарова:

– Один партнер положительный, другой отрицательный, это приводит к тому, что на ВИЧ-положительного партнера автоматически распространяется действие статьи – «постановка жизни в опасность». По сути, получается, что ВИЧ-положительный человек может строить отношения только с человеком, у которого такой же ВИЧ-статус.

Ни одно дело о нарушении прав ВИЧ-инфицированных, по словам Анны не дошло до суда, ведь для этого нужно прилюдно признаться в своей болезни.

Анна Русанович, и.о. заведующего отделом профилактики ВИЧ, СПИД Республиканского центра гигиены и эпидемиологии:

– По состоянию на 1 февраля 2010 года у нас в Республике зарегистрировано 10757 случаев ВИЧ-инфицированных, из них диагноз СПИД установлен у 1870 пациентов.

Стоимость медикаментозного лечения одного зараженного человека обходится государству порядка двух тысяч долларов в год. В рамках системы ООН была создана организации ЮНЭЙДС, призванная оказывать поддержку усилиями государств и обществ.

Денис Ю. Брун, региональный директор Группы региональной поддержки Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) для стран Европы и Центральной Азии:

– Борьба с ВИЧ в Беларуси финансируется в большом объеме глобальным фондом. Руководство этими расходами активно осуществляется ПРООН. Мероприятия в области профилактики ВИЧ и лечения реализуются с большим успехом. Я рад отметить прогресс в этой области, например, тот факт, что все беременные женщины проходят тестирование на ВИЧ, тем самым, исключая возможность передачи вируса от матери к ребенку.

К ноябрю этого года предусмотрен новый законопроект, который будет регулировать вопросы принудительной госпитализации пациентов, их права и обязанности, а также осуществлять социальную поддержку. Проверить свой ВИЧ-статус можно анонимно, а результат получить через два дня.

Предупрежден, значит вооружен. Пройти тест на ВИЧ, можно в любом лечебном заведении Беларуси, в котором ведется забор крови, каждое из них ежедневно посещает около 40 человек, правда количество зараженных, но неопределенных остается за кадром.

Алина Змачинская, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ.