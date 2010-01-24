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Беларусь может готовить для Туркменистана специалистов среднего звена и высококвалифицированных рабочих

24 января 2010 14:57
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В преддверии визита главы этого государства в Минск приехала делегация чиновников от образования.

Несмотря на выходной день, для них провели экскурсию по учебным заведениям столицы. Зарубежные гости посетили аграрный и технологический университеты и колледж Республиканского института профобразования. Здесь им показали современные лаборатории и виртуальные станки.

В Беларуси уже получают образование, и в основном высшее, почти 3 тысячи туркменских студентов. Но набор на технические, инженерные и сельскохозяйственные специальности можно увеличить, считают эксперты. Без грамотных кадров в решении экономических вопросов не обойтись.

# общество # Образование

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