Беларусь - лучшая среди стран СНГ во всемирном рейтинге равноправия полов

Беларусь заняла 34-е место из 134 стран в рейтинге равноправия полов, опубликованном в ежегодном докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Молдова занимает в рейтинге, который составляется с 2005 года, 36-е место, Эстония - 37-е, Кыргызстан - 41-е, Казахстан - 47-е. Россия в 2009 году заняла 51-ю позицию, Узбекистан - 58-ю, Украина - 61-ю, Таджикистан - 87-ю, Азербайджан - 90-ю, Армения - 91-ю.

Индекс равноправия полов рассчитывается путем сравнения возможностей мужчин и женщин в четырех сферах деятельности: политике, трудоустройстве и построении карьеры, образовании и здравоохранении. Составители рейтинга особо подчеркнули, что они учитывают не лучшие условия жизни для женщин, а разницу в возможностях мужчин и женщин в рассматриваемых областях.

В этом году рейтинг возглавила Исландия, за которой следуют Финляндия, Норвегия и Швеция. США в 2009 году заняли 31-е место, расположившись в окружении Кубы, Литвы и Намибии. Среди европейских стран самые низкие позиции у Италии - 72-е место.

Замыкают рейтинг Катар, Египет, Мали, Иран, Турция, Саудовская Аравия, Бенин, Пакистан, Чад и Йемен, передает БЕЛТА.