Беларусь, Латвия и Швеция возродили путь «из варяг в греки»

Пройти по следам викингов стало возможным благодаря международному проекту «Панорама Двина-Даугава».

С IX века викинги снаряжали корабли в поисках богатства и славы. Таких купцов и искателей приключений называли норманнами или людьми с cевера, а на Руси – варягами. Легендарный путь «из варяг в греки» — водная дорога от Балтийского к Черному морю через белорусские реки и озера – связывал славян и скандинавов.

Международный проект «Панорама Двина-Даугава» не менее прочно связал современных шведов, латышей и белорусов. Леннарт Эдлунд, заместитель губернатора по международным связям Графства Готланд (Швеция), в Беларуси в пятнадцатый раз. Озерный витебский край он изъездил вдоль и поперек.

— У вас очень красивые города: Витебск с историей Шагала, Полоцк с церквями и историей викингов. И если вы приедете в Дисну, там вы тоже найдёте богатую историю. История привлекает шведов. Другой аспект – кулинарный опыт. У вас своя кухня, которую очень интересно открывать, — сказал он.

— Мы ездили по всему витебскому региону, изучали, что есть интересного, раздавали буклеты, показывали фильмы жителям. И таким образом собрали все скрытые драгоценности, которые потом вошли в карту «Из варяг в греки», — рассказала Татьяна Лапина, координатор международного проекта «Панорама Двина-Даугава».

Повторить маршрут древних викингов можно и сегодня: от шведского острова Готланд до Витебска и наоборот. Путь, сделавший Графство Готланд самым богатым в Швеции, теперь будет обогащать знаниями о Беларуси.

— Мы заинтересованы в туризме, культуре, социальных проектах, обмене опытом между нашими странами. Это то, что может получить развитие, — заявил Гранат Андерс, губернатор Графства Готланд (Швеция).

Множество скандинавских артефактов сохранили и наши ближайшие соседи. Водный маршрут по Двине (а дальше — по Даугаве) — и увлекательный и познавательный.

— В советские времена мы приезжали в Витебск, потом в Минск и сейчас приезжаем. Потому что это вечное. Общую историю не отнять,— сказал Хенрикс Сомс, профессор истории Даугавпилского университета (Латвия).

Воссозданный путь «из варяг в греки» уже удалось преодолеть первым туристам. Но экскурсия в средневековье — только начало туристических контактов трех стран. Трансграничные фестивали, студенческий и школьный обмен, гостиничный бизнес, экологический и кулинарный туризм. Соглашения в этих областях подготовлены и будут подписаны в ближайшие дни.