Беларусь и Венесуэла собираются взять миллиардную планку

История отношений Беларусь - Венесуэла по временным меркам небольшая. Но за эти годы республики прошли путь, на который многим странам требуются десятилетия. Два государства вышли на реализацию конкретных проектов.

Белорусский трактор, как символ на белорусско-венесуэльской дороге сотрудничества, уже завоевал твердую почву под колесами. После того, как венесуэльский лидер Уго Чавес лично сел за руль белорусской техники, скорости продвижения её на рынок южных партнеров растут. Теперь речь идет не только о поставках, а о создании совместных предприятий по сборке белорусской техники в Венесуэле. В ближайшее время будет завершено строительство двух сборочных заводов.

Василий Тыманович, заместитель генерального директора РУП «Минский тракторный завод»:

Сейчас группа наших специалистов в Венесуэле прорабатывает вопросы по созданию данных предприятий, места их нахождения, моделей выпуска, материалов, условий. Для Минского тракторного завода это вариант выгодный. Это продвигает нашу продукцию в страны Латинской Америки.

Одно из важных связующих направлений — «чёрное золото». Совместное белорусско-венесуэльское предприятие «Петролера БелоВенесолана» сегодня добывает около 1 млн. тонн нефти в год. Партнеры рассматривают возможность увеличения добычи. Но и это только начало нефтепути. Хорошие новости уже обсуждают на белорусских НПЗ.

В ближайшее время будут подписаны соглашения о поставках чёрного золота и о сотрудничестве в энергетической сфере. В планах совместная переработка и реализация нефтепродуктов на европейском рынке. Сейчас белорусские специалисты прорабатывают варианты, при которых поставки венесуэльской нефти будут максимально выгодными. Речь идет о 80 тысячах баррелей сырой нефти в день.

Валерий Чайка, заместитель генерального директора по геологии предприятия «Белоруснефть»:

Очень интересный проект — пояс реки Ориноко, где сосредоточены самые большие запасы супертяжёлых нефтей. Нефть имеет удельный вес по 0,98- 0,99 г/см3.

Государства на достигнутом останавливаться не планируют. Беларусь и Венесуэла успешно сотрудничают по многим направлениям: научно-техническому, в строительстве и архитектуре, сельском хозяйстве и продовольствии. В каждой сфере уже сделаны шаги, в каждой сфере есть перспективы.