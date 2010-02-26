Беларусь и Украина переходят на новый этап стратегического партнерства. Мнения экспертов

Такую позицию подтвердили накануне президенты двух стран Александр Лукашенко и Виктор Янукович во время встречи в Киеве.

Политический диалог создает прочный фундамент для торгово-экономического сотрудничества. И темпы его развития достаточно высокие.

То, что Беларусь и Украина заинтересованы в расширении торгово-экономических отношений, стало ясно уже по формату беседы Александра Лукашенко и Виктора Януковича. Вопреки протоколу, Президенты общались 45 минут. Все это время другие главы государств терпеливо ждали.

Виктор Янукович одним из приоритетов своей политики назвал многовекторность. Для Беларуси это тоже один из главных приоритетов. Да и знакомы Лукашенко и Янукович уже много лет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Есть украинские политики, которые будут радеть за Украину. Мы придерживаемся такой же позиции.

Виктор Янукович, Президент Украины:

Я очень хорошо помню все наши с Вами встречи, Александр Григорьевич. Не забываю и о наших планах. Вместе нам удалось сделать очень важные шаги. Я бы назвал их стратегическими.

Кстати, многие эксперты отмечают некоторое сходство в политических методах белорусского лидера и нового избранного президента Украины. Первым, что сделал Янукович после вступления в должность —реформировал Секретариат в Администрацию Президента. А в речи при вступлении в должность заявил о многовекторности внешней политики и главной цели политики внутренней — повышении благосостояние украинцев.

Виталий Мисюра, главный советник информационно-аналитического центра при Администрации Президента Республики Беларусь:

У Януковича сейчас несколько иные задачи, чем разбираться, какие сейчас выстраивать отношения с Беларусью. Белорусско-украинские отношения установились давно, и они будут развиваться в том же ключе — как, я считаю, — развиваться.

Политический диалог между нашими странами строится на фундаменте из торгово-экономического сотрудничества. И темпы его развития достаточно высокие. В 2008 товарооборот между Беларусью и Украиной приблизился к 5 млрд долларов. Кризис эти темпы сбавил в полтора раза. Однако все равно перспективы хорошие.

Кстати, поступательное увеличение товарооборота между Беларусью и Украиной отчасти связано и с фамилией Януковича. Еще в должности вицепремьера на встрече с белорусским лидером в июне 2003 стороны наметили планку на 1 млрд долларов в год. В дальнейшем он курировал многие наши совместные проекты.

В свое время Янукович даже призвал украинских гаишников реже проверять туристов из Беларуси. Заканчивается и кризис, который затормозил темпы нашего сотрудничества.

Сергей Кизима, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте республики Беларусь:

Янукович, скорей всего, нацелен на централизацию Украины по образцу белорусской системы. ВВП Украины и Беларуси были практически равны на начало реформы в 1991 году. Сегодня ВВП Украины на душу населения в два раза ниже ВВП соответствующего показателя в Беларуси.

Таким образом, белорусская централизованная модель более выигрышная, чем практически анархическая модель Украины.

Принципиально новой темой стало подключение двух стран к инициативе ЕС «Восточное партнерство». Кроме этого, в декабре Виктор Янукович заявлял, что будет добиваться взаимодействия Украины и в Таможенном Союзе Беларуси, России, Казахстана, хотя бы в формате «3+1». Ведь Украина вступила в ВТО. Однако хочет сохранить рынки со странами Таможенного союза.

Михаил Погребинский, директор киевского центра политических исследований:

Для Украины чрезвычайно важно вписаться — это понимает Янукович и его команда — вписаться в новое таможенное пространство.

Есть проект на долгосрочную перспективу — транспортировка каспийской нефти в страны Балтии и Польшу по трубопроводу «Одесса-Броды». Пока он недостаточно экономически привлекателен, но как только Азербайджан, Казахстан наполнят эту трубу своим сырьем, появится альтернативный канал перекачки нефти в Европу и страны Балтии. А мозырский НПЗ позволит обеспечить более дешевой и выгодной нефтью север Украины и южные регионы Беларуси.

Чтобы там ни было, сотрудничество наших стран сейчас на интенсивном этапе развития. Мотивация самая простая — национальные интересы. Ведь выборы приходят и уходят, а работать все равно нужно. Тем более странам-соседям, которые в максимально сжатые сроки хотят преодолеть последствия мирового финансового-экономического кризиса.

Евгений Горин, Валерий Науменко и Андрей Дук. Телекомпания СТВ.