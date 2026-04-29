Беларусь и Танзания подписали меморандумы об укреплении сотрудничества

Подписание Межправительственного соглашения о создании совместного Комитета по торговле и экономическому сотрудничеству – стало центральным событием второго дня официального визита министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова в Танзанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

29 апреля Максим Рыженков встретился с государственным министром по планированию и инвестициям Танзании. Во время переговоров дипломаты сделали акцент на механизации сельского хозяйства, образовательной сфере, продовольственной безопасности и поставках белорусской пожарной техники. Кроме того, достигнута договоренность о расширении договорно-правовой базы, включая взаимные инвестиции и упрощение визового режима. К слову, танзанийская делегация в июне приедет на выставку «БЕЛАГРО-2026» в Минск.

Глава белорусского МИДа также посетил свободную экономическую зону Бенджамин Мкапа и крупнейший порт Дар-эс-Салам. В фокусе внимания – размещение там совместных производств и бесперебойные поставки белорусских товаров, включая минеральные удобрения, на рынки Восточной и Южной Африки.