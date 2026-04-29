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Беларусь и Танзания подписали меморандумы об укреплении сотрудничества

29 апреля 2026 13:48
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Подписание Межправительственного соглашения о создании совместного Комитета по торговле и экономическому сотрудничеству – стало центральным событием второго дня официального визита министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова в Танзанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава внешнеполитического ведомства передал послание Президента Беларуси и личное приглашение Александра Лукашенко премьер-министру Танзании посетить Минск. Стороны договорились о запуске экономических проектов.

Беларусь и Танзания подписали меморандумы об укреплении сотрудничества-2

29 апреля Максим Рыженков встретился с государственным министром по планированию и инвестициям Танзании. Во время переговоров дипломаты сделали акцент на механизации сельского хозяйства, образовательной сфере, продовольственной безопасности и поставках белорусской пожарной техники. Кроме того, достигнута договоренность о расширении договорно-правовой базы, включая взаимные инвестиции и упрощение визового режима. К слову, танзанийская делегация в июне приедет на выставку «БЕЛАГРО-2026» в Минск.

Глава белорусского МИДа также посетил свободную экономическую зону Бенджамин Мкапа и крупнейший порт Дар-эс-Салам. В фокусе внимания – размещение там совместных производств и бесперебойные поставки белорусских товаров, включая минеральные удобрения, на рынки Восточной и Южной Африки.

От торговли до биотехнологий – Беларусь и Танзания переходят к запуску конкретных экономических проектов.

# Международное сотрудничество

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