Беларусь и Сербия договорились о сотрудничестве в книгоиздании и литературе

Новости Беларуси. Беларусь предлагает Сербии углублять сотрудничество в сфере информации. Об этом шла речь на встрече нашей делегации в парламенте Сербии с депутатской группой дружбы с Беларусью.

Было отмечено, что

в парламентском измерении сотрудничество между странами имеет хорошую динамику развития.

Стороны договорились наладить сотрудничество в книгоиздании и литературе. К слову, в Белграде прошла 61-я Международная книжная выставка-ярмарка. Широкую экспозицию представила и Беларусь, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.