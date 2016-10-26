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Беларусь и Сербия договорились о сотрудничестве в книгоиздании и литературе

26 октября 2016 05:51
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Новости Беларуси. Беларусь предлагает Сербии углублять сотрудничество в сфере информации. Об этом шла речь на встрече нашей делегации в парламенте Сербии с депутатской группой дружбы с Беларусью.

Было отмечено, что

в парламентском измерении сотрудничество между странами имеет хорошую динамику развития.

Стороны договорились наладить сотрудничество в книгоиздании и литературе. К слову, в Белграде прошла 61-я Международная книжная выставка-ярмарка. Широкую экспозицию представила и Беларусь, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# общество # Беларусь-Сербия

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