Беларусь и Россия выпускают трамваи совместного производства – какие поставки планируют?

Российские губернаторы не забывают дорогу в Беларусь. Только в 2024 году уже больше десятка делегаций из РФ посетили нашу страну, и никто еще не уезжал с пустыми руками, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. С каждым регионом находим варианты содействия. Продолжаем прокладывать промышленные рельсы и с Нижегородской областью, где буквально полным ходом идет реализация совместного проекта по выпуску трамваев.

Белорусско-российское предприятие открыли в 2022-м в Ворсме. Уже буквально через год в рейс вышел первый трамвай. Его назвали «МиНин», что имеет исторический подтекст и является отсылкой к географии производителей. Сейчас в Нижнем Новгороде на городских маршрутах работает 40 белорусско-российских трамваев. В планах в год выпускать 170 единиц. Есть варианты и по расширению производства.