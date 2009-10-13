Беларусь и Россия согласовывают правила поступления в вузы

Об этом сообщил министр образования нашей страны Александр Радьков.

13 октября в Минске проходит научно-практическая конференция, на которой обсуждают перспективы высшего образования в Союзном государстве. Педагоги, руководители учебных заведений и известные ученые Беларуси и России говорят о совершенствовании качества высшего профессионального образования. За последние годы в этой сфере в обеих странах прошли преобразования. Сейчас белорусские и российские абитуриенты имеют возможность поступать в вузы соседнего государства. Однако необходимо подкорректировать сроки проведения выпускных экзаменов и поступления в вузы, чтобы абитуриенты имели время для подготовки.

Как отметил заместитель министра образования России, сегодня выпускники белорусских учебных заведений особенно востребованы на рынке труда в соседней стране.

– Сейчас востребованы выпускники машиностроительных факультетов. Сейчас в Беларуси действуют все заводы машиностроения. Это очень важно для нас, потому что мы немного утеряли это направление специализации. Второе – это специалисты в области сельского хозяйства. Потому что и сельскохозяйственная и пищевая промышленность в Беларуси считаются наиболее продвинутыми. Вот такие специалисты нам нужны, – отметил заместитель министра образования и науки Российской Федерации Владимир Фридлянов.

В ближайшее время статус дипломов белорусских вузов приведут в соответствие с европейской Конвенцией о признании высшего образования. Но уже сейчас работодатели из стран ближнего и дальнего зарубежья проявляют интерес к нашим специалистам.

– Конечно, очень востребованы специалисты естественных наук. В области математики, физики, информатики, электроники, химии, биологии. У нас традиционно сильная школа, ещё от СССР. Мы сохранили подготовку. Кроме того, работают все химические и промышленные предприятия. Поэтому наши специалисты очень востребованы, – сказал министр образования Республики Беларусь Александр Радьков.

Участникам научно-практической конференции направил приветствие Председатель Высшего Государственного Совета Союзного государства, Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что за прошедшее десятилетие сделано немало для предоставления белорусам и россиянам равных условий и возможностей для обучения в вузах.