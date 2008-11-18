Беларусь и Россия ратифицировали конвенцию о взаимном признании административных дел о нарушениях Правил дорожного движения

К ответственности без разбора дела будут привлекаться водители, которые не смогут или не захотят оплатить штраф на месте. Также конвенция не касается дел о ДТП, так как они завязаны на страховых вопросах.

«Теперь, к примеру, белорусы, ставшие нарушителями в России, будут привлекаться к ответственности на родине без разбора дела, - отметил Юрий Литвин,начальник отдела дорожно-патрульной службы управления ГАИ МВД Беларуси. - ГАИ Беларуси будет выносить только постановление о привлечении к административной ответственности».

Балльная система учета нарушений правил дорожного движения будет введена в Беларуси к 2011 году. Она появится вместе с переходом на водительское удостоверение нового образца. При введении балльной системы водителям изначально будет начислено определенное количество баллов. Их число будет уменьшаться в зависимости от нарушений правил. Те, у которых не останется ни одного балла, будут лишаться права управления транспортным средством.

