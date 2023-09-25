Беларусь и Россия подписали дорожную карту по совместному развитию станкостроения

Новости Беларуси. Технологический суверенитет страны определяет в том числе развитие станкостроительной отрасли. Общие направления работы в этой сфере определили Беларусь и Россия, подписав дорожную карту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В документе – условия установления, поддержания прямых связей и развития кооперации, реализации совместных проектов производителями станкоинструментальной продукции двух стран, создание производств для нее. Планируется также разработать предложения о мерах государственной поддержки изготовителей. Реализация межправительственного соглашения открывает новые возможности для роста экономик Беларуси и России. Задача – в ближайшие годы выйти на выпуск локализованных на 100 % станков в рамках Союзного государства.