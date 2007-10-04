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Беларусь и Польша разрабатывают трансграничный маршрут

04 октября 2007 11:35
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Трансграничный туристический маршрут по Беловежской пуще разрабатывают Беларусь и Польша. В его реализации участвуют  районы Брестской и гродненской областей, а также  город Гайновка Подлясского воеводства. Кроме пешеходно-велосипедного маршрута программой предусмотрено широкое информирование населения о возможностях трансграничного туризма в регионе.
В Свислочском районе, в частности, в маршрут включены памятники природы и истории, а также две агроусадьбы и база юных туристов, где можно остановиться на ночлег.
# общество

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