Беларусь и Польша разрабатывают трансграничный маршрут

Трансграничный туристический маршрут по Беловежской пуще разрабатывают Беларусь и Польша. В его реализации участвуют районы Брестской и гродненской областей, а также город Гайновка Подлясского воеводства. Кроме пешеходно-велосипедного маршрута программой предусмотрено широкое информирование населения о возможностях трансграничного туризма в регионе.

В Свислочском районе, в частности, в маршрут включены памятники природы и истории, а также две агроусадьбы и база юных туристов, где можно остановиться на ночлег.

