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Беларусь и Польша планируют подписать межправительственное соглашение о правилах приграничного движения

03 ноября 2008 14:53
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Документ будет регулировать безвизовые поездки в приграничной зоне двух стран в радиусе 30-ти километров. Граждане будут ездить по специальным пятилетним пропускам. Планируется также подписать межгосударственный договор о режиме госграницы и договор о выдаче национальных виз Польши гражданам Беларуси. Ее белорусы смогут получить наряду с шенгенской. Предполагается, что такие визы будут выдавать представителям бизнес-кругов, культуры и образования. Перечисленными документами договорно-правовая база Беларуси и Польши пополнится в ближайшее время.
# общество

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