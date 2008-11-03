Беларусь и Польша планируют подписать межправительственное соглашение о правилах приграничного движения

Документ будет регулировать безвизовые поездки в приграничной зоне двух стран в радиусе 30-ти километров. Граждане будут ездить по специальным пятилетним пропускам. Планируется также подписать межгосударственный договор о режиме госграницы и договор о выдаче национальных виз Польши гражданам Беларуси. Ее белорусы смогут получить наряду с шенгенской. Предполагается, что такие визы будут выдавать представителям бизнес-кругов, культуры и образования. Перечисленными документами договорно-правовая база Беларуси и Польши пополнится в ближайшее время.