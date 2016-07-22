Беларусь и Польша будут обмениваться студентами

Новости Беларуси. Беларусь и Польша подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования.

За буквами документа – обмен студентами, преподавателями, а также организация стажировок и новых совместных программ.

Такая скрепленная подписями перспектива для тех, кто учит и учится – за последнее время далеко не первая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К примеру, в прошлом году Беларусь заключила соглашения о сотрудничестве в сфере образования с Китаем, Бразилией, Грузией, Францией, Азербайджаном и другими странами.

А в ближайших планах – реальное партнерство с участием альма-матер из Эквадора и Турции.

Всего же в нашей стране сегодня действуют более девяноста международных договоров об образовательном сотрудничестве. И за 10 лет эта цифра выросла более, чем вдвое.

Вадим Богуш, первый заместитель министра образования Республики Беларусь:

Эти соглашения регулируют вопросы, связанные с расширением информационного обмена, академического обмена, изучением языка и культуры страны-партнера. И создают соответствующие условия для того, чтобы и к нам в страну приезжали квалифицированные кадры, и у наших студентов была возможность участвовать в современных научных исследованиях, повышая и уровень, и качество образования.