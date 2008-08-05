Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты навели воздушные мосты

Первые пассажиры из Абу-Даби прибыли в Минск уже сегодня.

Затем в столицу Арабских Эмиратов отправилась белорусская делегация бизнесменов, туроператоров и журналистов. Прямой авиарейс, считают специалисты, расширит сотрудничество, свяжет Беларусь с другими странами Персидского залива и поспособствует развитию туризма.

Создавать настроение пассажирам для национальной авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов - первое правило. Система all inklusive, все включено, работает исправно. Комфортабельный салон аэробуса, одного из самых надежных в мире самолетов, здоровая пища и обаятельные стюардессы- пример того, как восточная сдержанность может сочетаться с европейской открытостью и коммуникабельностью.

Отношения между Беларусью и Объединенными Арабскими Эмиратами развиваются динамично. Ежегодный товарооборот - более трёхсот миллионов долларов в год тому подтверждение. Арабские бизнесмены финансируют ряд крупных строительных и сельскохозяйственных проектов в нашей стране. Инвестиционный пакет этого года около 2 миллиардов долларов. Сегодня, говорят специалисты, наши страны наладили еще один мост. Воздушный. Прямой авиарейс расширит сотрудничество, свяжет Беларусь с другими странами Персидского залива и поспособствует развитию туризма.

Летать в Минск и обратно в Абу-Даби можно будет два раза в неделю - по вторникам и четвергам. Билеты на ближайшие рейсы уже распроданы. Если спрос будет и дальше, в октябре добавится и третий рейс. Кроме того, в следующем году планируется наладить прямое авиасообщение с Хельсинки, Таллинном и Амстердамом.

