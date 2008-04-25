Беларусь и Москва подготовят управленческую элиту

Соответствующее соглашение сегодня подписали Академия управления при Президенте Республики Беларусь и Московский университет управления. Вузы планируют провести ряд совместных исследований, а затем регулярно обмениваться кадрами. Сейчас белорусская Академия управления сотрудничает более чем с 20 университетами из Китая, Болгарии, Германии, Кубы и Венесуэлы. Однако российский опыт наиболее адаптирован и полезен для отечественной системы образования.