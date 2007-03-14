Беларусь и Литву объединила вода

Между Беларусью и Литвой возобновится водное сообщение. В ближайшее время стороны подпишут межправительственное соглашение о судоходстве по внутренним водным путям.Водное сообщение между нашими странами существовало до 90-х годов. Оно связывало белорусский город Гродно и литовский Друскининкай. Затем в связи с возникшими вопросами по установлению государственной границы было прекращено. Соглашение позволит наладить пассажирское и грузовое судоходство между Беларусью и Литвой. Помимо этого на реке планируется открыть пограничный переход. Все это будет способствовать развитию туризма и торговли между странами.