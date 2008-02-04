Беларусь и Литва спорят о бобрах:

На небольшой пограничной реке они соорудили плотину, которая грозит большим затоплением. Самым сложным в разрешении проблемы, оказалось определить какие именно бобры - белорусские или литовские занялись деструктивным строительством.

Десятки плотин и поваленных деревьев. Это привычная картина для Республиканского заказника "Котра", что на границе с Литвой. Виновники беспорядков давно известны. Лесные бобры, популяция которых за последние годы увеличилась вдвое, активно расселяются по всей округе. И хотя вреда окрестным деревням такое соседство пока не приносит, весеннего паводка сотрудники заказника уже ждут с опаской.

На соседней Литовской территории находится крупный заповедник "Чяпкяляй", где популяция бобров ничем не ограничивается. А небольшая приграничная речушка Котра для них тем более не препятствие. Поэтому и чувствуют себя бобры как "у себя дома" и на смежной белорусской территории. А переселение в другое место обитания, которым угрожают экологи, их, похоже, совсем не волнует.

Вопрос с территориальной принадлежностью бобров-мигрантов пока остается открытым. А тем временем, урон от их деятельности с каждым днем возрастает. Чем же закончится спор, ставший уже международным, пока не известно.

