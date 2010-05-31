Беларусь и Литва договорились об устройстве своих рубежей

Накануне соответствующий договор ратифицировал Совет Республики.

Документ позволит привести в порядок более 600 километров границы, а также обеспечит порядок ее пересечения грузами, водными и воздушными судами. Теперь без внимания не останется ни один таможенный вопрос — начиная от правого регулирования западных белорусских рубежей и заканчивая решением всех инцидентов на белорусско-литовской границе.

Андрей Горулько, первый заместитель председателя Государственного пограничного комитета:

Данным договором регулируются вопросы пересечения государственной границы транспортом и грузами. В том числе и развитие малого приграничного движения на приграничной территории — 600 тысяч человек вдоль литовского участка, с литовской стороны — 800 тысяч граждан Литвы.