Беларусь и Латвия подписали соглашение об упрощенном порядке поездок жителей приграничных территорий

Вероника Петровна родом из Латвии. Но с тех пор, как вышла замуж, уже 35 лет живет в белорусском поселке Бигосово и работает на местном предприятии. По ту сторону границы – мама, сестра да и практически все родственники. До латвийского города Краслава рукой подать – 40 километров. Но видеться с семьей получается нечасто. И документы нужно собрать, и в консульстве визу получить. Теперь женщина надеется, навестить родных будет проще.
Вероника Курикша, жительница Бигосово:
Я очень рада: там у меня мама, сестра, племянники. Папа, бабушка — все похоронены. Я очень рада, что можно будет заехать. Я ездила последний раз на похороны папы, а больше не ездила, потому что дорого.
Теперь перед поездкой в соседнее государство жители приграничных районов смогут сэкономить время и деньги. Вместо шенгенской визы достаточно будет получить в упрощенном порядке разрешение. Стоить оно будет 20 евро, а действовать от года до пяти лет.
Соглашение об упрощенном порядке поездок жителей приграничных территорий — двустороннее. Приятные нововведения коснутся и латышей, желающих посетить приграничные белорусские районы. Зона действия новых правил с белорусской стороны распространяется на города Верхнедвинск, Браслав, Миоры и поселок Видзы, с латвийской – на Даугавпилс, Дагда, Зилупе и Краслава.
Александр Тищенко, руководитель пресс-службы государственного пограничного комитета Республики Беларусь:
Это будет дешевле для наших граждан, да и для граждан Латвии тоже. Это первое, что хочется сказать по этому вопросу. Второй вопрос — это то, что пограничные и таможенные службы готовы к этому формату — к работе в условиях упрощённого визового режима.
Пункт пропуска «Григоровщина» на белорусско-латвийской границе пока работает без изменений. Но новости о последнем соглашении уже разлетелись по обе стороны границы. Белорусские, да и латвийские водители не прочь, чтобы новый порядок распространился на всю страну, а не только на приграничные территории.
Андрей Кужиев, водитель (Латвия):
Как бы хотелось, чтобы не было такой кучи бумажек, бегаем туда-сюда. Я думаю удобно близлежащим поселкам.
Тамара Шиенок, водитель (Латвия):
Я считаю, что это удобно и правильно. Мое мнение — правильно!
Соглашение вступит в силу после выполнения сторонами необходимых внутригосударственных процедур. Тем временем, местные жители надеются, что в следующий раз навещать латышских родственников будут по новым правилам.