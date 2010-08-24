Беларусь и Латвия подписали соглашение об упрощенном порядке поездок жителей приграничных территорий

Жителям белорусско-латвийского приграничья теперь проще станет попасть в соседнее государство. Отныне им понадобятся лишь разрешение. Его стоимость составит 20 евро, а действовать оно будет до 5 лет.

Вероника Петровна родом из Латвии. Но с тех пор, как вышла замуж, уже 35 лет живет в белорусском поселке Бигосово и работает на местном предприятии. По ту сторону границы – мама, сестра да и практически все родственники. До латвийского города Краслава рукой подать – 40 километров. Но видеться с семьей получается нечасто. И документы нужно собрать, и в консульстве визу получить. Теперь женщина надеется, навестить родных будет проще.

Вероника Курикша, жительница Бигосово:

Я очень рада: там у меня мама, сестра, племянники. Папа, бабушка — все похоронены. Я очень рада, что можно будет заехать. Я ездила последний раз на похороны папы, а больше не ездила, потому что дорого.

Теперь перед поездкой в соседнее государство жители приграничных районов смогут сэкономить время и деньги. Вместо шенгенской визы достаточно будет получить в упрощенном порядке разрешение. Стоить оно будет 20 евро, а действовать от года до пяти лет.

Соглашение об упрощенном порядке поездок жителей приграничных территорий — двустороннее. Приятные нововведения коснутся и латышей, желающих посетить приграничные белорусские районы. Зона действия новых правил с белорусской стороны распространяется на города Верхнедвинск, Браслав, Миоры и поселок Видзы, с латвийской – на Даугавпилс, Дагда, Зилупе и Краслава.

Александр Тищенко, руководитель пресс-службы государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Это будет дешевле для наших граждан, да и для граждан Латвии тоже. Это первое, что хочется сказать по этому вопросу. Второй вопрос — это то, что пограничные и таможенные службы готовы к этому формату — к работе в условиях упрощённого визового режима.

Пункт пропуска «Григоровщина» на белорусско-латвийской границе пока работает без изменений. Но новости о последнем соглашении уже разлетелись по обе стороны границы. Белорусские, да и латвийские водители не прочь, чтобы новый порядок распространился на всю страну, а не только на приграничные территории.

Андрей Кужиев, водитель (Латвия):

Как бы хотелось, чтобы не было такой кучи бумажек, бегаем туда-сюда. Я думаю удобно близлежащим поселкам.

Тамара Шиенок, водитель (Латвия):

Я считаю, что это удобно и правильно. Мое мнение — правильно!

Соглашение вступит в силу после выполнения сторонами необходимых внутригосударственных процедур. Тем временем, местные жители надеются, что в следующий раз навещать латышских родственников будут по новым правилам.