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Беларусь и Латвия подписали межправительственное соглашение об упрощенном порядке взаимных поездок жителей приграничных территорий

23 августа 2010 14:35
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Отныне, в гости к родственникам или друзьям на территорию другого государства можно будет попасть на основании разрешения. Оно будет выдаваться в упрощенном порядке на срок от 1 до 5 лет, и стоить 20 евро.В список населенных пунктов, на которые распространяется действие соглашения – города Браслав, Верхнедвинск, Миоры, поселок Видзы (с белорусской стороны), а также города Даугавпилс, Дагда, Зилупе и Краслава (с латвийской стороны). В законную силу документ вступит после выполнения сторонами соответствующих внутригосударственных процедур.
# общество

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