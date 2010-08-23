Беларусь и Латвия подписали межправительственное соглашение об упрощенном порядке взаимных поездок жителей приграничных территорий

Отныне, в гости к родственникам или друзьям на территорию другого государства можно будет попасть на основании разрешения. Оно будет выдаваться в упрощенном порядке на срок от 1 до 5 лет, и стоить 20 евро.В список населенных пунктов, на которые распространяется действие соглашения – города Браслав, Верхнедвинск, Миоры, поселок Видзы (с белорусской стороны), а также города Даугавпилс, Дагда, Зилупе и Краслава (с латвийской стороны). В законную силу документ вступит после выполнения сторонами соответствующих внутригосударственных процедур.