Беларусь и Латвия определили новые проекты по сотрудничеству в транспортной сфере

Таковы итоги встречи министров иностранных дел.

Например, контейнерные перевозки поездом «Зубр», который соединяет белорусскую и латвийскую столицы, могут быть продлены до Таллинна и далее в Украину.

Не исключено, что снова поедет прямой пассажирский поезд «Минск - Рига». Беларусь и Латвия договорились совместно обратиться к литовской стороне с предложением участвовать в этом проекте. Сергей Мартынов подчеркнул, что сегодня был рассмотрен весь диапазон двусторонних отношений. В числе наиболее перспективных направлений - транспортно-транзитная сфера и энергетика.

Сергей Мартынов: «В следующем году мы условились провести очередной белорусско-латвийский форум, он состоится в Риге. Мы условились, что на этот раз мы придадим ему формат регионального форума. Ну, и кроме этого, естественно, мы обсудили более широкий круг вопросов взаимоотношений Беларуси с Евросоюзом, участником которых являются наши латвийские соседи».