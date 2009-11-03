Беларусь и Латвия должны восстановить прежний объем транзита товаров

В докризисный период он был около 10 миллионов тонн в год. Об этом сегодня заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Латвии.

Глава государства выразил удовлетворение уровнем торгово-экономических отношений, отметив, что «если брать территории наших государств, у нас гигантский товарооборот». В прошлом году он превысил два миллиарда долларов.

Александр Лукашенко: «У нас гигантский товарооборот. Такого товарооборота мы не имеем ни с одной страной, если иметь в виду пропорции. Я хочу поблагодарить Латвию за наше сотрудничество в области политики и дипломатии в последнее время. Латвия, насколько это возможно, всегда поддерживала Беларусь. Очень прагматично поддерживала, занимала очень разумную позицию. Я за это очень благодарен вам лично, потому что без МИДа это было бы невозможно».

Глава внешнеполитического ведомства Латвии напомнил, что в ноябре в Брюсселе пройдет дискуссия Совета ЕС о том, насколько вперед продвинулся диалог с Беларусью и какие меры будут приняты далее. Иностранный дипломат надеется, что одним из возможных решений станет облегчение визового режима для белорусов.

Марис Риекстиньш, министр иностранных дел Латвии: «Наши отношения развиваются, как это должно быть между соседями. Мы соседние государства, и поэтому должны заботиться о том, как и что делается между государственными учреждениями, центральными госучреждениями. Те контакты, которые имеют место, я думаю, очень важны для обеих сторон».