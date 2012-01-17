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Беларусь и Китай в 2012 году намерены укрепить сотрудничество

17 января 2012 04:53
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Страны совместно уже реализуют около 20 крупных проектов. Общая кредитная поддержка – 5,5 миллиардов долларов. Весомые проекты есть в энергетике. Среди них – модернизация ТЭЦ-2 в Минске.

Завершены и пуско-наладочные работы на Минской ТЭЦ-5, а на Березовской и Лукомльской ГРЭС идет возведение новых энергоблоков. Подходит к концу сооружение трех крупных цементных предприятий.

В ближайшей перспективе – реконструкция Национального аэропорта со строительством второй взлетно-посадочной полосы и завод по производству сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торгово-экономические связи Беларуси и КНР успешно развиваются. За прошлый год взаимный товарооборот приблизился к рекордному рубежу – три миллиарда долларов.

# общество # Беларусь-Китай

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