Беларусь и Китай в 2012 году намерены укрепить сотрудничество

Страны совместно уже реализуют около 20 крупных проектов. Общая кредитная поддержка – 5,5 миллиардов долларов. Весомые проекты есть в энергетике. Среди них – модернизация ТЭЦ-2 в Минске.



Завершены и пуско-наладочные работы на Минской ТЭЦ-5, а на Березовской и Лукомльской ГРЭС идет возведение новых энергоблоков. Подходит к концу сооружение трех крупных цементных предприятий.



В ближайшей перспективе – реконструкция Национального аэропорта со строительством второй взлетно-посадочной полосы и завод по производству сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Торгово-экономические связи Беларуси и КНР успешно развиваются. За прошлый год взаимный товарооборот приблизился к рекордному рубежу – три миллиарда долларов.