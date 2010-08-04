Прямой эфир

Беларусь и Иран наладили воздушные мосты

04 августа 2010 12:53
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Самолет с первыми пассажирами из Тегерана приземлился сегодня в Национальном аэропорту «Минск».

Вместительный Боинг может перевозить до 130 пассажиров. Пока рейсы будут два раза в неделю. Если спрос возрастет, рейсы станут ежедневными.

Отметим, отношения между Беларусью и Ираном с каждым годом становятся динамичнее. Товарооборот прошлого года — 70 миллионов долларов. Иранские бизнесмены инвестируют ряд крупных проектов: среди них строительство в Минске логистического центра и гостинично-делового комплекса. Общая сумма инвестиционного пакета — 400 миллионов евро.

Прямой авиарейс, по мнению, специалистов, не только расширит сотрудничество, но и привлечет туристов. Большинство из которых — транзитные пассажиры из Скандинавии.

Игорь Чергинец, заместитель генерального директора Национальной авиакомпании «Белавиа»:
Транзитные потоки дают нам возможность на увеличение частот уже существующих рейсов и открытие новых направлений. Этот эксперимент очень интересный. И уже на первых порах показывает хорошие результаты. Естественно, это скажется на общем количестве пассажиров и на снижении цен на наши тарифы.

# общество

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