Беларусь и Индия значительно увеличат объёмы взаимной торговли

Пятьсот миллионов долларов - уже к 2010.

27 октября о конкретных проектах говорили Александр Лукашенко и государственный министр по вопросам обороны Правительства Индии. Страны намерены расширить сотрудничество, как в военной сфере, так и по линии гражданских ведомств. Как отметил глава государства, Беларусь всегда гордилась отношениями с Индией, и будет выполнять все договоренности.

Александр Лукашенко: «Совсем недавно у вас закончились политические баталии, индийский национальный конгресс одержал очень серьезную победу в парламентских выборах. Мы знаем, насколько велика та роль, которую вы сыграли в этих выборах, и я от всей души поздравляю вас и вашу партию с этим успехом. Хотелось бы, чтобы наши отношения были более масштабны, потому что тот товарооборот, который мы сегодня имеем, явно не соответствует тому огромному потенциалу, который у нас существует. Особенностью наших отношений является то, что мы знаем, что нужно делать, мы немало сделали. Мы наметили определенные направления, подписали множество контрактов, нам нужно расширять и ратифицировать наше сотрудничество».

С государственными визитами Александр Лукашенко в Индии был уже дважды. По итогам встреч на высшем уровне, полностью сформирована законодательная база для расширения сотрудничества от культуры до военно-промышленной сферы. Уже сегодня в нашей стране действуют шесть предприятий с участием индийского капитала: в основном это оптовая и розничная торговля. Основу экспорта в Индию составляют калийные удобрения. Но наши партнёры заинтересованы и в приобретении белорусской техники.

Маллипуди Мангапати Палам Раджу: «Мы придаем большое значение отношениям с Беларусью, которые уже прошли проверку временем. У нас во многом схожие взгляды на международные вопросы и мы особенно благодарны за ту поддержку, которую Беларусь оказывает Индии. Мы высоко ценим технические и технологические возможности вашей страны».