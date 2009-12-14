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Беларусь и ее Президент пользуются наибольшим доверием у россиян на пространстве СНГ

14 декабря 2009 12:58
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Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения – ВЦИОМ.

Так, наиболее надежным партнером России на международной арене нашу страну назвали 43% опрошенных россиян. На втором месте Казахстан. Остальные страны значительно отстали в рейтинге.

Результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения – ВЦИОМ

Аналогичная ситуация сложилась и с доверием россиян к руководителям стран Содружества. Каждый третий респондент первое место отдал Президенту Беларуси. 28% у главы Казахстана.

Результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения – ВЦИОМ

Отвечая на вопрос, какие из стран СНГ являются наиболее стабильными и успешными, россияне опять-таки назвали Беларусь. Вторая позиция у Казахстана. Третья – у Азербайджана.

Результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения – ВЦИОМ

Самый низкий рейтинг стабильности и успешности в глазах россиян имеют Грузия и Таджикистан.

У Беларуси, также, наиболее видимые успехи в реализации своих антикризисных программ.

# общество # Лукашенко

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