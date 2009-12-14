Беларусь и ее Президент пользуются наибольшим доверием у россиян на пространстве СНГ

Так, наиболее надежным партнером России на международной арене нашу страну назвали 43% опрошенных россиян. На втором месте Казахстан. Остальные страны значительно отстали в рейтинге.
Аналогичная ситуация сложилась и с доверием россиян к руководителям стран Содружества. Каждый третий респондент первое место отдал Президенту Беларуси. 28% у главы Казахстана.
Отвечая на вопрос, какие из стран СНГ являются наиболее стабильными и успешными, россияне опять-таки назвали Беларусь. Вторая позиция у Казахстана. Третья – у Азербайджана.
Самый низкий рейтинг стабильности и успешности в глазах россиян имеют Грузия и Таджикистан.
У Беларуси, также, наиболее видимые успехи в реализации своих антикризисных программ.