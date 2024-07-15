Беларусь и Чувашия разработали несколько проектов в области производства тракторной техники

Чувашия для Беларуси партнер новый, но перспективный. Об этом заявил глава государства на встрече с главой данного российского региона. У нас есть давние рабочие контракты, однако сегодня необходима активация взаимных отношений. Об этом свидетельствуют и показатели товарооборота, они не раскрывают весь потенциал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До сегодняшней встречи в отношениях Беларуси и Чувашии имелся ряд направлений, не задействованных в сотрудничестве. Это строительство и компетенции в проектировании. Высокий запрос есть на обмен опытом в сфере образования и здравоохранения. Так, глава Чувашской Республики выразил готовность помочь в вопросе развития такого направления, как замена коленных суставов. Взгляды на сотрудничество у сторон едины – необходима кооперация.

Олег Николаев, глава Чувашской Республики России:

Одной из главных задач для нас на сегодня является обеспечение технологического суверенитета по всем направлениям. В том числе в области обеспечения продовольственной безопасности. Здесь мы договорились и будем двигаться по пути нахождения не просто сильных сторон, которые бы взаимно нас обогащали и усиливали. Самое главное – объединяя их, создавать новые продукты, более современные (завтрашнего дня, если так можно выразиться), которые будут прежде всего нужны и необходимы нам и будут обеспечивать суверенитет. И технологический, и иной. А самое главное, позволят конкурировать на рынке в рамках изменяющихся обстоятельств.

Как подчеркнул Александр Лукашенко, визит главы может стать отправной точкой к удвоению товарооборота между сторонами. Российские коллеги с этим согласны. Уже есть несколько проектов в области производства тракторной техники. Речь о новых моделях, которые в ближайшее время будут востребованы на рынке.