Беларусь готовится во всеоружии встретить большую воду

Как заявили в МЧС республики, в ближайшее время будет составлен прогноз весеннего половодья. За основу спасатели возьмут два варианта развития паводковой ситуации, один из которых — наиболее реальный, второй — так называемый «худший вариант развития ситуации». Такого большого снега в Беларуси не было давно, а потому ожидать спокойной весны не стоит.

Для возможных спасательных работ уже готов арсенал водной и воздушной техники, запасы медикаментов и строительных материалов. А взрывотехники будут бороться с ледяными заторами на реках.

Сергей Паланевич, начальник главного управления МЧС Республики Беларусь:

Без внимания не останется ни один житель, ни один населенный пункт. Везде, где возможны паводковые ситуации, будет своевременно оказана помощь. Из опыта прошлых лет — бывают такие ситуации, когда некоторые люди отказываются от эвакуации в безопасное место на время прохождения весеннего паводка. Такие люди будут находиться на учете, им будет оказываться своевременная медицинская помощь, также для них создается запас продуктов питания.

Уже сегодня понятно, что высокое половодье придет в поймы крупных рек, и, в первую очередь, равнинной Припяти. В зоне подтопления окажутся Столинский, Житковичский, Петриковский и Лунинецкий районы. Большую воду ждут также в поймах Днепра и Западной Двины.

Контроль над паводковой ситуацией ведут и специалисты гидрометеоцентра. Они постоянно обмениваются информацией с коллегами из Польши и Украины, где тоже ждут прихода «большой воды». В паводкоопасных районах Беларуси проводится ежедневный мониторинг состояния рек.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеопрогноза республиканского Гидрометеоцентра:

Мы ежедневно получаем информацию с наших гидрологических постов о состоянии режима рек, то есть, о водозапасе, возрастании толщины льда, накоплении снега. Вся эта информация анализируется и составляется предварительный прогноз — чего нам ожидать в ближайшее время.