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Беларусь готовится к весеннему паводку

27 февраля 2008 11:42
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По прогнозам специалистов, большой воды не будет. Традиционно наиболее сложная в этом отношении - Пинская зона.

Однако, в этом году уровень воды в реках, озерах и мелиорационных каналах низкий. Как в Брестской области, так и на сопредельной территории Украины полностью отсутствует снежный покров, а все главные водные артерии уже очистились ото льда. На одной из самых паводкоопасных рек Брестчины - Горыни - за минувшие уровень воды снизился на 7 сантиметров.

В то же время, спасатели готовы к возможному изменению ситуации: создан аварийный запас стройматериалов и медикаментов. В режиме готовности - стационарные и передвижные электростанции, оборудование для откачки воды, а также катера, баржи и лодки.

# общество

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