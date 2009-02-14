Беларусь готовится к учению «Запад-2009»

В Минске прошла совместная штабная тренировка командования региональной группировки войск Беларуси и России. Как сообщили в военном ведомстве, предстоящие маневры станут самыми масштабными в новейшей белорусской истории.

Белорусско-российское сотрудничество в военной сфере носит стратегический характер. Поэтому подобные тренировки всегда проводятся накануне масштабных учений. Для военных это возможность выработать единый подход к боевой учебе и управлению войсками. Эти совместные занятия - первые после подписания соглашения о единой системе ПВО двух стран.

В тренировке участвуют более ста российских офицеров. Все они исключительно высоко оценивают уровень взаимопонимания с белорусскими коллегами.

Одна из задач тренировки – уточнить замысел предстоящего совместного учения «Запад – 2009». Оно станет самым масштабным в новейшей истории Беларуси. В общей сложности учебные боевые действия будут вести более 13 тысяч человек. В том числе 6 тысяч российских военнослужащих.

Второй этап совместной штабной тренировки пройдет в конце марта. После этого окончательный замысел совместных маневров ляжет на подпись к президентам двух стран.

