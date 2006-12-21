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Беларусь готовится к празднованию Нового года

21 декабря 2006 15:31
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Воспитанников 5-го Минского интерната 21 декабря поздравило руководство Белорусской железной дороги.

Долго лежать под единственной интернатской елкой подаркам железнодорожников не придется: печенье и сладости дети, скорее всего, съедят уже сегодня, а аппаратура и гуманитарная помощь сразу отправятся туда, где они больше всего нужны. Работники стальной магистрали уверяют, что с удовольствием встречаются с воспитанниками интерната и без праздничного повода, но уже на своей территории - Детской железной дороге.

Тем временем белорусские парламентарии сегодня поздравляли заключенных.  В канун Нового года они передали более ста книг для обитателей детских воспитательных  и женских исправительных колоний Бобруйска, Витебска и Гомеля. Все произведения депутаты выбирали сами, покупали на личные средства. Это - классическая литература, рассказы и повести о приключениях, женские романы.  Книги уже в ближайшее время  поступят в библиотеки тюрем. Как заверили в Департаменте исполнения наказаний, подарок не останется незамеченным. В колониях пройдут литературные вечера. Депутаты хотят сделать такую новогоднюю акцию ежегодной. Сегодня в ней приняли участие более 90 парламентариев.

"Наша задача - вернуть этих людей полноценными гражданами в общество. В воспитательном процессе мы используем не только лекции, встречи, но и художественную литературу. Эти книги несут в себе не только воспитательное, но и психологическое значение", - отметил старший инспектор Управления организации исправительного процесса департамента исполнения наказаний МВД Александр Кралько.

# общество

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