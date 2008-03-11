Беларусь готовится к переписи населения - 2009

О проделанной работе доложил сегодня Президенту страны Александру Лукашенко министр статистики и анализа Владимир Зиновский.

Пробная перепись состоялась в октябре пошлого года. С учётом её результатов, Министерством подготовлена новая программа и уже в начале следующей недели документ будет опубликован на сайте ведомства. Обсудить и высказать замечания смогут не только различные институты, но и население. На рассмотрение правительства документ планируется отправить в июле.

Владимир Зиновский проинформировал также главу госудраства о работе народно-хозяйственного комплекса страны по итогам первых месяцев этого года. Как отмечено, наблюдается положительная динамика. В частности, ВВП вырос на девять и девять десятых процента. В основном, этого удалось достичь благодаря развитию промпроизводства, рост которого составил почти 13%.

"На что Президент обратил очень серьезное внимание - чтобы цифры были достоверные, - заявил Владимир Зиновский. - Если есть какие-то сомнения надо снова и снова перепроверять, чтобы была абсолютно достоверная информация, иначе будут приниматься неправильные управленческие решения."

