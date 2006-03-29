Беларусь готовится к паводку

Вскрытие Припяти должно произойти уже в ближайшие дни. Именно эта река считается наиболее паводкоопасной в республике. Между тем, ситуация не вызывает опасения специалистов. Максимальный уровень подъема воды ожидается до среднего по сравнению с многолетними значениями. За последние полвека в Беларуси произошло 12 серьезных паводков, причинивших существенный ущерб народному хозяйству. Один из последних - весеннее половодье 1999 года. Тогда пострадало 49 районов республики, было подтоплено более 7 тысяч жилых домов. Для предотвращения возможных последствий стихии подразделения МЧС обеспечены топливом, строительными материалами, проведена проверка и ремонт техники. Кроме того, сформированы группы для подрыва образующихся в руслах рек ледяных заторов. В случае необходимости к работе спасателей могут подключиться и коммунальные службы республики. В подтопляемых районах они готовы оказать помощь одиноким и престарелым людям.